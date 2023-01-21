Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд. Замкнул тройку лидеров представитель Швеции Мартин Понсилуома.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.24,4 (два промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +40,2 (0).

3. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.02,1 (2).

4. Роман Рес (Германия) +1.34,3 (1).

5. Йоханнес Дале (Норвегия) +2.00,8(1).

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +2.17,8 (4).

7. Никлас Хартвег (Швейцария) +2.21,8 (1).

8. Себастьян Штальдер (Швейцария) +2.22,8 (1).

9. Симон Эдер (Австрия) +2.26,5 (1).

10. Бенедикт Долль (Германия) +2.33,0 (3).