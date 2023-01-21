Йоханнес Бё установил рекорд, выиграв шестую гонку подряд на Кубке мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования в Антхольце (Италия), одержав шестую победу подряд на Кубке мира, что является рекордом среди мужчин.

Бё выиграл спринт и гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), индивидуальную гонку и масс-старт в Рупольдинге (Германия), а также спринт и гонку преследования в Антхольце.

Среди женщин рекорд принадлежит Магдалене Форсберг, выигравшей восемь гонок подряд. Уле-Эйнар Бьорндален также выиграл восемь гонок подряд, но в течение двух сезонов.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31:24.4 (два промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +40.2 (0).

3. Мартин Понсилуома (Швеция) +1:02.1 (2).

4. Роман Рес (Германия) +1:34.3 (1).

5. Йоханнес Дале (Норвегия) +2:00.8(1).

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +2:17.8 (4).

7. Никлас Хартвег (Швейцария) +2:21.8 (1).

8. Себастьян Штальдер (Швейцария) +2:22.8 (1).

9. Симон Эдер (Австрия) +2:26.5 (1)

10. Бенедикт Долль (Германия) +2:33.0 (3).