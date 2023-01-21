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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Йоханнес Бё установил рекорд, выиграв шестую гонку подряд на Кубке мира

Йоханнес Бё установил рекорд, выиграв шестую гонку подряд на Кубке мира
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования в Антхольце (Италия), одержав шестую победу подряд на Кубке мира, что является рекордом среди мужчин.

Бё выиграл спринт и гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), индивидуальную гонку и масс-старт в Рупольдинге (Германия), а также спринт и гонку преследования в Антхольце.

Среди женщин рекорд принадлежит Магдалене Форсберг, выигравшей восемь гонок подряд. Уле-Эйнар Бьорндален также выиграл восемь гонок подряд, но в течение двух сезонов.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31:24.4 (два промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +40.2 (0).
3. Мартин Понсилуома (Швеция) +1:02.1 (2).
4. Роман Рес (Германия) +1:34.3 (1).
5. Йоханнес Дале (Норвегия) +2:00.8(1).
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +2:17.8 (4).
7. Никлас Хартвег (Швейцария) +2:21.8 (1).
8. Себастьян Штальдер (Швейцария) +2:22.8 (1).
9. Симон Эдер (Австрия) +2:26.5 (1)
10. Бенедикт Долль (Германия) +2:33.0 (3).

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