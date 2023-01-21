Видеообзор победы Йоханнеса Бё в гонке преследования на этапе Кубка мира

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд. Замкнул тройку лидеров представитель Швеции Мартин Понсилуома.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.
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Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.24,4 (два промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +40,2 (0).
3. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.02,1 (2).
4. Роман Рес (Германия) +1.34,3 (1).
5. Йоханнес Дале (Норвегия) +2.00,8(1).
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +2.17,8 (4).
7. Никлас Хартвег (Швейцария) +2.21,8 (1).
8. Себастьян Штальдер (Швейцария) +2.22,8 (1).
9. Симон Эдер (Австрия) +2.26,5 (1).
10. Бенедикт Долль (Германия) +2.33,0 (3).
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