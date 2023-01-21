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Йоханнес Бё увеличил отрыв от Легрейда в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Йоханнес Бё увеличил отрыв от Легрейда в общем зачёте Кубка мира по биатлону
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Сегодня, 21 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд. Замкнул тройку лидеров представитель Швеции Мартин Понсилуома.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1139 очков.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 920.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 588.
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 483.
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 467
6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 460
7. Бенедикт Долль (Германия) – 455.
8. Тарьей Бё (Норвегия) – 448.
9. Роман Рес (Германия) – 444.
10. Эмильен Жаклен (Франция) – 431.
11. Фабьен Клод (Франция) – 409.
12. Никлас Хартвег (Швейцария) – 393.

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