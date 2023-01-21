Бё уверенно лидирует в зачёте гонок преследования на Кубке мира, Легрейд — второй

Сегодня, 21 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд. Замкнул тройку лидеров представитель Швеции Мартин Понсилуома.



Зачёт гонок преследования Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Мужчины

Зачёт гонок преследования

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 420 очков.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 365.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 220.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 194.

5. Тарьей Бё (Норвегия) – 173.

6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 167.

7. Фабьен Клод (Франция) – 162.

8. Эмильен Жаклен (Франция) – 158.

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 157.

10. Роман Рес (Германия) – 154.

11. Йоханнес Дале (Норвегия) – 138

12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 136.