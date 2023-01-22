Йоханнес Бё объяснил необычный жест после заключительной стрельбы в пасьюте на этапе КМ

Победитель гонки преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) норвежец Йоханнес Бё объяснил свой жест при выходе со штрафного круга после четвёртой, заключительной стрельбы.
Бё допустил по одному промаху на третьем и четвёртом рубежах, что практически не сказалось на его огромном преимуществе, а за ним, почти с минутным отставанием, шёл товарищ по команде Стурла Холм Легрейд, который три рубежа до этого отстрелял чисто. Выходя со штрафного круга, Бё приложил палец к губам, призывая горячо поддерживающую его публику замолчать.
«Я думал, что они производили много шума, но, когда немного подбодрил их, они подняли ещё больше шума. Вот почему я затих, просто чтобы устроить им небольшое шоу. Думаю, им это понравилось. Стурла подходил и готовился показать 20 точных попаданий, так что мне пришлось «сместить фокус».
Было ли это запланировано? Нет, это не так… Прикол в том, что мы немного обсуждали это перед эстафетой в Рупольдинге, стоит ли мне попросить тишины перед последней стрельбой. Эта мысль пришла мне в голову перед сегодняшней последней стрельбой, но это выглядело бы так глупо, если бы я не оказался точен, а там тихо. Струсил», — приводит слова Бё NRK.
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