«Он скромный парень». Тарьей Бё — о младшем брате Йоханнесе

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о победной серии своего младшего брата Йоханнеса и его умении заводить зрителей.

В гонке преследования на этапе Кубка мира в Атнхольце Бё-младший одержал шестую победу подряд. Причём его преимущество было столь велико, что он позволил себе поработать на публику. Например, попросил зрителей замолчать, когда покидал последнюю стрельбу, что было неоднозначно воспринято многими.

«На самом деле он не такой уж и шоумен, просто фантастический спортсмен. Он немного «дерзкий», как говорят в Швеции. Но он скромный парень, довольно добр даже ко мне как старшему брату, даже если немного поддавливает меня.

Прервётся ли его победная серия? Этого никогда не случится. Он намерен продолжать. Сейчас будет чемпионат мира, где все будут сильнее настроены, так что борьбы будет побольше, но он фаворит, самый главный фаворит за всю историю чемпионата», — приводит слова Тарьея Бё NRK.