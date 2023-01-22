Легрейд — о поражении от Й. Бё: могу называть себя лучшим из смертных

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд подвёл итоги своего выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.
С 20 точными выстрелами Легрейд стал только вторым, уступив дважды промахнувшемуся соотечественнику Йоханнесу Бё 40 секунд.
«Это было совершенно безумно, и очень здорово начать с десяти точных попаданий подряд, получив хорошую отправную точку для стойки, да и просто возможность пройти свою гонку.
Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз делал 20 попаданий из 20, поэтому я подумал после 15 из 15, что теперь у меня появилась возможность. Было действительно приятно выполнить последнюю серию.
Когда Йоханнес намного лучше, сложно себя с ним сравнивать. Надеюсь, что в моей карьере осталось ещё много лет, я только начинаю находить форму и стрелять, надеюсь, становлюсь всё лучше и лучше и смогу стать грозой для всех через несколько лет. Йоханнесу не придётся спать ночами, если он захочет обыграть меня в будущем.
Быть вторым после лучшего — это не совсем то, чего бы хотелось, но Йоханнес непобедим, поэтому я могу называть себя лучшим из смертных», — приводит слова Легрейда NRK.
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