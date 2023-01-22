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Лариса Куклина выиграла четвёртую гонку подряд в сезоне-2022/2023

Лариса Куклина выиграла четвёртую гонку подряд в сезоне-2022/2023
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Российская биатлонистка Лариса Куклина одержала четвёртую победу подряд в гонках сезона-2022/2023.

16 января Куклина выиграла суперспринт на чемпионате России в Дёмине. А затем Лариса выиграла все три гонки в Раубичах (Беларусь), где проходит четвёртый этап Кубка Содружества. Сначала россиянка выиграла спринт, затем гонку преследования, а сегодня одержала победу в масс-старте.

Отметим, что Куклина уже шестой раз подряд поднялась на подиум, завоевав медаль. В Дёмине Лариса была третьей в спринте и второй в гонке преследования.

Напомним, в масс-старте в Раубичах Куклина показала идеальную стрельбу на четырёх огневых рубежах, заставив соперниц бороться только за оставшиеся два места на пьедестале.

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