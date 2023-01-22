Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как ей удалось выиграть четыре гонки подряд: суперспринт на чемпионате России и все старты четвёртого этапа Кубка Содружества в Раубичах.

«Я уже пыталась анализировать и думаю, что это совокупность факторов – правильный подход к тренировкам на Семинском перевале, как предложил Юрий Михайлович [Каминский], плюс присутствие дочки рядом. Я настолько психологически отдохнула, что просто счастлива была. Сбор прошёл на одном дыхании. Кроме того, я стала отходить от той череды неудач, которая была из-за болезней и травм.

Не устала ли от положительных эмоций? Я на самом деле даже боюсь этих ощущений порой. Но посмотрим, как будет дальше», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.