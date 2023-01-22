«Это был предупредительный выстрел перед ЧМ». Самуэльссон — о 18-м месте в пасьюте на КМ

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, который не слишком удачно проводит сезон-2022/2023, порадовался своему результату в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

С тремя промахами Самуэльссон стал 18-м, уступив выигравшему гонку норвежцу Йоханнесу Бё более трёх минут.

«Чувствую себя лучше, очень хорошо ехали лыжи, несмотря на то что находился довольно далеко от лидеров, но на такой большой высоте, которая обычно мне не подходит.

Это был предупредительный выстрел перед чемпионатом мира для остальных: если я так хорош здесь, то буду опасен там, внизу. Это хорошие ощущения незадолго до чемпионата мира. Теперь немного отдохну, и, думаю, на чемпионате мира всё будет очень здорово», — приводит слова Самуэльссона Expressen.