«Рады, что твоя форма приближается». Тарьей Бё — о словах Самуэльссона
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова представителя Швеции Себастиана Самуэльссона, сказанные после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
18-е место с тремя промахами и отставанием от выигравшего гонку Йоханнеса Бё в три минуты Самуэльссон, неудачно выступающий в сезоне-2022/2023, назвал предупредительным выстрелом перед чемпионатом мира.
«Приятно слышать, что Себбе снова заговорил. В течение января от него ничего не было слышно, но, когда он начинает говорить, мы знаем, что его форма на подходе. Это хорошо, Себбе, мы очень рады, что твоя форма приближается», — приводит слова Бё Expressen.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).
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