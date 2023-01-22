Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Рады, что твоя форма приближается». Тарьей Бё — о словах Самуэльссона

«Рады, что твоя форма приближается». Тарьей Бё — о словах Самуэльссона
Комментарии

Норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова представителя Швеции Себастиана Самуэльссона, сказанные после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

18-е место с тремя промахами и отставанием от выигравшего гонку Йоханнеса Бё в три минуты Самуэльссон, неудачно выступающий в сезоне-2022/2023, назвал предупредительным выстрелом перед чемпионатом мира.

«Приятно слышать, что Себбе снова заговорил. В течение января от него ничего не было слышно, но, когда он начинает говорить, мы знаем, что его форма на подходе. Это хорошо, Себбе, мы очень рады, что твоя форма приближается», — приводит слова Бё Expressen.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

Новость по теме
«Это был предупредительный выстрел перед ЧМ». Самуэльссон — о 18-м месте в пасьюте на КМ
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023