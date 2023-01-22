Французские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), завершилась женская эстафета 4х6 км. Уверенную победу одержала сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзу в борьбе с австрийскими и итальянскими биатлонистками завоевали представительницы команды Германии.
За сборную Франции бежали Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье и Жулия Симон.
Отметим, что у сборной Италии на штрафной круг на третьем этапе зашла Ханна Аухенталлер. У норвежек один штрафной круг у Иды Льен, два — у Ингрид Ландмарк Тандреволд на заключительном этапе.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Женщины. Эстафета, 4x6 км
1. Франция – 1:07.21,3 (0 штрафных кругов + 2 промаха).
2. Швеция – отставание 45,2 (0+8).
3. Германия +1.16,9 (0+10).
4. Италия +1.30,4 (1+6).
5. Австрия +1.56,1 (0+3).
6. Норвегия +2.35,4 (3+9).
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