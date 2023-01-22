Лазовский: Томшин тактически хорошо распределился на последнем круге

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал своё выступление в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Лазовский с чистой стрельбой занял второе место, на финише уступив россиянину Василию Томшину. Третьим стал ещё один белорус Никита Лобастов.

«Формула успеха сегодняшнего дня: силовая подготовка плюс характер (улыбается). Волнение небольшое перед гонкой было, но хорошо всё то, что хорошо кончается.



Я не спешил на стрельбе — это была верная тактика для меня: как видите, стопроцентный результат. Старался работать аккуратно. Этап прекрасно для меня сложился, я очень доволен. Самое крутое, что это случилось дома.



У Антона Смольского не сложилось выступление на этом этапе Кубка Содружества, так что я после финиша постарался его поддержать. Мы два товарища, столько времени тренируемся бок о бок, хорошо общаемся, так что по-другому никак.



На предпоследнем круге я положился на Никиту Лобастова, а на последнем он положился на меня. Так мы друг друга на пьедестал подтянули.



Василий Томшин тактически хорошо распределился на последнем круге, занял выгодную позицию на последнем подъёме и отработал на победу», — передаёт слова Лазовского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.