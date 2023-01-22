Лазовский: Томшин тактически хорошо распределился на последнем круге

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал своё выступление в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах.
Лазовский с чистой стрельбой занял второе место, на финише уступив россиянину Василию Томшину. Третьим стал ещё один белорус Никита Лобастов.
«Формула успеха сегодняшнего дня: силовая подготовка плюс характер (улыбается). Волнение небольшое перед гонкой было, но хорошо всё то, что хорошо кончается.
Я не спешил на стрельбе — это была верная тактика для меня: как видите, стопроцентный результат. Старался работать аккуратно. Этап прекрасно для меня сложился, я очень доволен. Самое крутое, что это случилось дома.
У Антона Смольского не сложилось выступление на этом этапе Кубка Содружества, так что я после финиша постарался его поддержать. Мы два товарища, столько времени тренируемся бок о бок, хорошо общаемся, так что по-другому никак.
На предпоследнем круге я положился на Никиту Лобастова, а на последнем он положился на меня. Так мы друг друга на пьедестал подтянули.
Василий Томшин тактически хорошо распределился на последнем круге, занял выгодную позицию на последнем подъёме и отработал на победу», — передаёт слова Лазовского корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 22 января 2023
-
15:35
-
15:25
-
15:06
-
14:57
-
14:36
-
14:12
-
13:54
-
13:09
-
12:38
-
12:31
-
11:52
-
11:36
-
11:10
-
10:56
-
10:43
- 21 января 2023
-
23:08
-
22:57
-
19:21
-
19:18
-
18:15
-
17:39
-
16:58
-
16:43
-
16:33
-
16:08
-
16:03
-
15:55
-
15:32
-
15:05
-
12:25
-
12:17
-
12:09
-
11:55
-
11:33
-
00:09