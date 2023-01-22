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Светлана Миронова рассказала, когда вернётся на соревнования

Светлана Миронова рассказала, когда вернётся на соревнования
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Российская биатлонистка Светлана Миронова, которая пропускает сезон-2022/2023 по состоянию здоровья, рассказала, когда вернётся на соревнования.

«Я надеюсь, что очень скоро. Возможно, уже в феврале – в Ижевске или Тюмени – или на чемпионате России в марте. Возвращаться не страшно, но будет сложно, когда я буду возвращаться на старты.

Скучаю ли по гонкам, когда смотрю соревнования? Конечно, спортсмены всегда скучают по гонкам. Вот только приступила к скоростной работе на сборе в Раубичах. Но я ещё не в своих кондициях. Со стрельбой всё достаточно неплохо. Я ничего не забыла, да и перерыв был, что тоже положительно сказалось.

Каков мой уровень готовности? Процентов на 40 я готова от своего соревновательного уровня. А в начале сезона я была на нуле. Проблемы со здоровьем точно только мои, и кого мне ещё винить, если это мой организм? Сейчас мне с этим разбираться.

Какая мотивация возвращаться, если мы отстранены? Ну, мы же не на всю жизнь будем отстранены, поэтому мотивация вернуться есть. Тем более я очень люблю биатлон и очень люблю соревноваться», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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