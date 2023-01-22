Томшин пошутил, что проводил математические расчёты, как обыграть белорусов

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал о победе в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Томшин до финиша боролся за первое место с тремя белорусскими биатлонистами.

«Когда я на первом подъёме понял, что мне от ребят не оторваться и они меня в любом случае догонят, поставил себе задачу просто продержаться с ними до финиша и там собрать всё, что осталось, дабы побороться. Я трезво оценивал свой ход по дистанции и знал, что ребята посильнее.

На самом деле, у меня было два варианта. Оторваться на подъёме или, если это не получилось бы, начать разбираться за 50 метров до финиша. Частенько бывало, что мне удавалось собрать все силы и обогнать соперников на финишной прямой. Сколько процентов успеха давал себе в борьбе с белорусами? Конечно, я по ходу гонки проводил математические расчёты, выводил формулу! (Смеётся) Но вообще давал себе 100%, в случае если бы доехал до финиша с ними. Я был уверен в себе.



Насколько сложным был третий круг? Мне сложно сказать, каково было соперникам. Что касается меня, то я просто работал. Моей целью не было не подпустить этих ребят. Я понимал, что они идут группой и рано или поздно подъедут ко мне. Целью было не подпустить ребят, которые шли в секундах 20 от меня.

Сегодня однозначно трасса лучше. Можно сказать, что идеальные условия. Она жёсткая, леденистая. Бежать по такой трассе гораздо проще.



Конечно, результат Насти [Батмановой] мотивировал. Я просмотрел гонку, был очень рад. Это была сдержанная радость, потому что знал, что мне самому бежать через пару часов. Готовился и настраивался на свою гонку. Честно говоря, не видел, чтобы Настя поддерживала меня на трассе. Видел её только на финише», — передаёт слова Томшина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Анастасия Батманова – жена Томшина, свадьба состоялась 3 октября. В масс-старте Батманова стала четвёртой, хотя долго претендовала на призовое место.