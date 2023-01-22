Василий Томшин рассказал, как будет отдыхать между этапами Кубка Содружества

Российский биатлонист Василий Томшин, выигравший масс-старт на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах, рассказал о дальнейших планах на сезон.

Пятый этап Кубка Содружества по биатлону пройдёт в Раубичах с 23 по 30 января.



«Как буду отдыхать между этапами? Времени не так много. Сейчас плотная программа — три гонки подряд. Дальше будет то же самое. Планов куда-то сходить в Минске — нет. Хочется просто восстановиться за это время. У меня стабильно нормальная форма, ну, может, чуть ниже среднего.

Какие задачи на оставшуюся часть сезона? Сложно сказать. Островные старты в этом сезоне — Чайковский и Ижевск в феврале. Задача выступить на них как можно лучше. Сегодняшняя победа никак не меняет эти планы. Круто, что белорусы туда тоже приедут. Это однозначно пойдёт на пользу всем нам», — передаёт слова Томшина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.