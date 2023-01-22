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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце
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На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), завершилась мужская эстафета 4х7,5 км. Уверенную победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Франции. Бронзу в борьбе с итальянцами и шведами завоевали представители команды Германии, допустившие по ходу гонки 11 промахов.

За сборную Норвегии бежали Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен. По ходу гонки норвежские биатлонисты не заработали ни одного штрафного круга и допустили шесть промахов.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:11.50,2 (0 штрафных кругов + 6 промахов).
2. Франция – отставание 59,0 (0+6).
3. Германия +2.17,5 (1+11).
4. Швеция +2.38,7 (1+13).
5. Италия +2.47,3 (0+7).
6. Чехия +2.51,5 (0+10).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 6, Антхольц, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 января 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:11:50.2
2
Франция
+59.0
3
Германия
+2:17.5
Комментарии
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