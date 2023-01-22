Видеообзор победы норвежских биатлонистов в эстафете на этапе Кубка мира

На шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), завершилась мужская эстафета 4х7,5 км. Уверенную победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Франции. Бронзу в борьбе с итальянцами и шведами завоевали представители команды Германии.



За сборную Норвегии бежали Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен. По ходу гонки норвежские биатлонисты не заработали ни одного штрафного круга и допустили шесть промахов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км



1. Норвегия – 1:11.50,2 (0 штрафных кругов + 6 промахов).

2. Франция – отставание 59,0 (0+6).

3. Германия +2.17,5 (1+11).

4. Швеция +2.38,7 (1+13).

5. Италия +2.47,3 (0+7).

6. Чехия +2.51,5 (0+10).