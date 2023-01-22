Норвежцы уверенно лидируют в мужском зачёте эстафет на Кубке мира

Сегодня, 22 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), завершилась мужская эстафета 4х7,5 км. Уверенную победу по итогам гонки одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Франции. Бронзу в борьбе с итальянцами и шведами завоевали представители команды Германии.



За сборную Норвегии бежали Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен. По ходу гонки норвежские биатлонисты не заработали ни одного штрафного круга и допустили шесть промахов.



Зачёт эстафет на Кубке мира после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Мужчины

Зачёт эстафетных гонок



1. Норвегия – 360 очков.

2. Германия – 270.

3. Франция – 245.

4. Швеция – 206.

5. Финляндия – 151.

6. Австрия – 150.

7. Италия – 148.

8. Чехия – 145.

9. Украина – 135.

10. Словения – 130.