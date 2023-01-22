Норвежцы уверенно лидируют в мужском зачёте эстафет на Кубке мира

Сегодня, 22 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), завершилась мужская эстафета 4х7,5 км. Уверенную победу по итогам гонки одержала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Франции. Бронзу в борьбе с итальянцами и шведами завоевали представители команды Германии.
За сборную Норвегии бежали Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен. По ходу гонки норвежские биатлонисты не заработали ни одного штрафного круга и допустили шесть промахов.
Зачёт эстафет на Кубке мира после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.
Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Мужчины
Зачёт эстафетных гонок
1. Норвегия – 360 очков.
2. Германия – 270.
3. Франция – 245.
4. Швеция – 206.
5. Финляндия – 151.
6. Австрия – 150.
7. Италия – 148.
8. Чехия – 145.
9. Украина – 135.
10. Словения – 130.
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