Франциска Пройс досрочно завершила сезон

Чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс объявила, что пропустит оставшуюся часть сезона и не выступит на домашнем чемпионате мира в Оберхофе, который пройдёт с 8 по 19 февраля.
Причиной такого решения стали частые травмы и болезни спортсменки в текущем сезоне. Биатлонистка пропустила этапы Кубка мира в Контиолахти, Поклюке и Рупольдинге.
«После двух гонок в Антхольце я решила досрочно закончить сезон. Из-за моего нынешнего здоровья и физического состояния я неспособна показать результаты, которые помогли бы нашей команде на чемпионате мира в Оберхофе», — написала Пройс на своей странице в социальной сети.
В текущем сезоне Пройс занимает 33-е место в общем зачёте Кубка мира, не имея в активе попаданий на подиум. Лучшим результатом немецкой спортсменки стало 10-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
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