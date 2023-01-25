Итальянская биатлонистка лишилась золота чемпионата Европы из-за стрельбы по чужой мишени

25-летняя итальянская биатлонистка Микела Каррара лишилась золотой медали в индивидуальной гонке на чемпионате Европы – 2023 из-за стрельбы по чужой мишени.

По ходу гонки система отслеживания результатов говорила о том, что Каррара допустила один промах на четырёх огневых рубежах. Это гарантировало ей первое место в гонке. Однако после завершения соревнований жюри пересмотрело стрельбу итальянки и скорректировало количество промахов до трёх из-за стрельбы по чужой мишени. Оказалось, по мишени Каррары стреляла одна из американских спортсменок, стоявших на соседнем коврике. Из-за добавленных минут Микела опустилась с первого места на 11-е.

После пересмотра результатов первая тройка выглядит следующим образом:

1. Лиза Мария Шпарк (Германия) — 45.02,4 (0 промахов).

2. Юлия Джима (Украина) — отставание 5,5 секунды (1).

3. Селина Гротиан (Германия) +33,3 (2).