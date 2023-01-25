Итальянская биатлонистка лишилась золота чемпионата Европы из-за стрельбы по чужой мишени

25-летняя итальянская биатлонистка Микела Каррара лишилась золотой медали в индивидуальной гонке на чемпионате Европы – 2023 из-за стрельбы по чужой мишени.
По ходу гонки система отслеживания результатов говорила о том, что Каррара допустила один промах на четырёх огневых рубежах. Это гарантировало ей первое место в гонке. Однако после завершения соревнований жюри пересмотрело стрельбу итальянки и скорректировало количество промахов до трёх из-за стрельбы по чужой мишени. Оказалось, по мишени Каррары стреляла одна из американских спортсменок, стоявших на соседнем коврике. Из-за добавленных минут Микела опустилась с первого места на 11-е.
После пересмотра результатов первая тройка выглядит следующим образом:
1. Лиза Мария Шпарк (Германия) — 45.02,4 (0 промахов).
2. Юлия Джима (Украина) — отставание 5,5 секунды (1).
3. Селина Гротиан (Германия) +33,3 (2).
- 25 января 2023
-
18:09
-
17:52
-
10:00
- 24 января 2023
-
17:33
- 23 января 2023
-
21:14
-
20:37
-
18:18
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
00:06
- 22 января 2023
-
23:57
-
22:55
-
19:44
-
17:47
-
17:17
-
16:40
-
16:21
-
15:35
-
15:25
-
15:06
-
14:57
-
14:36
-
14:12
-
13:54
-
13:09
-
12:38
-
12:31
-
11:52
-
11:36
-
11:10
-
10:56
-
10:43
- 21 января 2023
-
23:08
-
22:57