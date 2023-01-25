Стрёмсхейм выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, украинец Дудченко стал 2-м
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В Ленцерхайде (Швейцария) прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках чемпионата Европы – 2023 по биатлону. Её победителем стал 25-летний норвежец Эндре Стрёмсхейм.
Биатлон. Чемпионат Европы – 2023. Ленцерхайде. Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км
1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 51.05,9 (0 промахов).
2. Антон Дудченко (Украина) – отставание 2.04,7 (1).
3. Ловро Планко (Словения) + 2.16,5 (1).
4. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) + 2.34,1 (2).
5. Филипп Наврат (Германия) + 2.44,3 (3).
6. Вебьорн Сорум (Норвегия) + 2.58,3 (3).
7. Синдре Йорде (Норвегия) + 3.05,4 (2).
8. Амбруаз Менье (Франция) + 3.08,1 (1).
9. Адам Вацлавик (Чехия) + 3.30,7 (2).
10. Максим Макаров (Молдавия) + 3.45,9 (1).
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