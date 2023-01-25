Стрёмсхейм выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, украинец Дудченко стал 2-м

В Ленцерхайде (Швейцария) прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках чемпионата Европы – 2023 по биатлону. Её победителем стал 25-летний норвежец Эндре Стрёмсхейм.

Биатлон. Чемпионат Европы – 2023. Ленцерхайде. Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 51.05,9 (0 промахов).

2. Антон Дудченко (Украина) – отставание 2.04,7 (1).

3. Ловро Планко (Словения) + 2.16,5 (1).

4. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) + 2.34,1 (2).

5. Филипп Наврат (Германия) + 2.44,3 (3).

6. Вебьорн Сорум (Норвегия) + 2.58,3 (3).

7. Синдре Йорде (Норвегия) + 3.05,4 (2).

8. Амбруаз Менье (Франция) + 3.08,1 (1).

9. Адам Вацлавик (Чехия) + 3.30,7 (2).

10. Максим Макаров (Молдавия) + 3.45,9 (1).