Тренер сборной России назвал молодого биатлониста, способного стать лидером команды

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров выделил талантливых спортсменов своей группы.

«Если брать спортсменов моей группы — Миша Бурундуков достаточно неплохо выступает в сравнении с результатами прошлого года, но болезни не позволили ему сейчас находиться в оптимальной форме, чтобы он мог конкурировать с лидерами.

У Андрея Вьюхина, конечно, слабая сторона – это стрелковая часть. То, что он попал в призы, говорит о том, что потенциально этот спортсмен может быть в числе лидеров и бороться с лидерами.

А Александр Корнев и в прошлом сезоне был заметен, достойно выступал, у него хорошая скорость. Не всегда, правда, удаётся справиться со стрельбой, но если он будет прогрессировать, то, вполне возможно, станет лидером команды», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Большое эксклюзивное интервью с Сергеем Башкировым читайте на «Чемпионате» завтра, 26 января, в 08:00 (мск).