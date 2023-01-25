Тренер сборной России назвал молодого биатлониста, способного стать лидером команды

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров выделил талантливых спортсменов своей группы.
«Если брать спортсменов моей группы — Миша Бурундуков достаточно неплохо выступает в сравнении с результатами прошлого года, но болезни не позволили ему сейчас находиться в оптимальной форме, чтобы он мог конкурировать с лидерами.
У Андрея Вьюхина, конечно, слабая сторона – это стрелковая часть. То, что он попал в призы, говорит о том, что потенциально этот спортсмен может быть в числе лидеров и бороться с лидерами.
А Александр Корнев и в прошлом сезоне был заметен, достойно выступал, у него хорошая скорость. Не всегда, правда, удаётся справиться со стрельбой, но если он будет прогрессировать, то, вполне возможно, станет лидером команды», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Большое эксклюзивное интервью с Сергеем Башкировым читайте на «Чемпионате» завтра, 26 января, в 08:00 (мск).
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