«Он может хорошо стрелять». Тренер сборной России — о победе Томшина над белорусами

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказался о победе россиянина Василия Томшина над белорусскими спортсменами.
«Когда ещё перед подъёмом мне по рации сказали, что преследователи уже его достали и идут вместе, я предполагал, что Вася настраивается на то, чтобы выдать именно финишный отрезок, потому что он достаточно хорош в этом компоненте, готов к нему и использует это очень хорошо.
Я был наверняка уверен в том, что он поборется, выдаст максимум и, возможно, будет высоко. Потому что там и преследователи были достаточно высокого уровня. Тот же Никита Лобастов, он очень хорошо бегает такие контактные гонки, особенно где нужно потерпеть и до последнего работать. Поэтому уверенности в том, что Вася точно выиграет, не было.
У Васи хорошая стрельба, и он может действительно хорошо и быстро стрелять. Я думаю, что его конёк – это как раз контактные гонки. Если он ещё сделает шаг вперёд в плане дистанционной скорости, вполне можно сказать, что он – это будущее нашего биатлона (улыбается)», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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