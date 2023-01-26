Серохвостов — о заявлении МОК: это уже какое-то потепление для россиян и белорусов

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал заявление МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже. В МОК предложили проработать условия возвращения россиян и белорусов на международные старты и добавили, что это касается тех россиян, которые придерживаются Олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине, а также соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«Заявление МОК? Так понимаю, что это ещё не окончательное решение. Это уже какое-то потепление для российских и белорусских спортсменов. Думаю, они идут в правильную сторону», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.



Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа. Париж был выбран хозяином Игр 13 сентября 2017 года на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).