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IBU не планирует возвращать российских биатлонистов на соревнования после заявления МОК

IBU не планирует возвращать российских биатлонистов на соревнования после заявления МОК
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Международный союз биатлонистов (IBU) пока не собирается рассматривать вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

«Мы, конечно, приняли к сведению недавнее коммюнике МОК. Что касается ситуации с участием российских и белорусских спортсменов, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень чёткое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях до тех пор, пока не изменятся обстоятельства.

Эти меры были приняты для защиты целостности наших соревнований и безопасности наших спортсменов. Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но, учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, всё ещё действительны и ещё не пришло время пересматривать это решение», — говорится в сообщении пресс-службы IBU.

В сентябре 2022 года конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований и приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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Теги Биатлон МОК СБР IBU •••

Источник: ТАСС

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