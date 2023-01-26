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Общий зачёт Кубка мира у мужчин: белорус Смольский лидирует, Латыпов – второй

Общий зачёт Кубка мира у мужчин: белорус Смольский лидирует, Латыпов – второй
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Сегодня, 26 января, завершился мужской спринт на 10 км на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Беларусь). Его победителем стал российский биатлонист Эдуард Латыпов, по ходу гонки допустивший один промах на четырёх огневых рубежах.Серебро завоевал россиянин Даниил Серохвостов. Замкнул тройку призёров белорус Антон Смольский.

Ситуация в общем зачёте Кубка Содружества у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Общий зачёт.

1. Антон Смольский (Беларусь) – 1259 очков.

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 1217.

3. Антон Бабиков (Россия) – 1200.

4. Карим Халили (Россия) – 1141.

5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1132.

6. Кирилл Бажин (Россия) – 1048.

7. Александр Поварницын (Россия) – 996.

8. Степан Данилов (Беларусь) – 970.

9. Максим Воробей (Беларусь) – 942.

10. Алексей Вагин (Россия) – 878.

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