Наталья Гербулова: после восхождения на вулкан на Камчатке стала проще ко всему относиться

Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова рассказала, почему каждый год старается бывать на Камчатке, где выступает в марафоне на 60 км, а также покорила вулкан.

«В этом году пока не знаю, а два предыдущих года я бегала этот марафон, да. В первый раз у меня получилось очень классно, я пришла второй. В прошлом году у меня получилось не очень, потому что я особо не напрягалась на трассе, а просто получала удовольствие во время марафона. Если ты собираешься идти марафон, тем более на Камчатке, где большая разница во времени, нужно предварительно пройти акклиматизацию. И ехать туда не с одной парой лыж, как я это сделала (смеётся). Надо посерьёзнее относиться, чтобы выступить на этом марафоне хорошо.

Поеду ли в этом году? Пока не знаю, всё таки Камчатка очень далеко, и поездка туда будет затратной. Но мне безумно хочется поехать туда снова, это моё место силы. Камчатка меняет людей. Для меня это одно из лучших мест в мире.

В прошлом году я поднялась на вулкан, Авачинскую сопку. Когда я поднялась на самую верхушку вулкана, зашла, можно так сказать, в самое жерло, у меня просто потекли слёзы. Не каждый человек покорял вулкан в своей жизни, тем более, на краю света. После посещений Камчатки, восхождения на вулкан я стала проще ко всему относиться, поняла, что самые главные ценности — это моя семья.

Каждый человек должен побывать на Камчатке, и тогда можно понять, что я пытаюсь донести. Это не просто горы, как Альпы, Кавказ. Это всё таки вулканы, которые дышат. Ты прикладываешь руку к вулкану, от земли просто жар идёт, а вокруг снег. Это очень необычно. Для меня Камчатка — это терапия после всего, что мы испытываем за сезон», — приводит слова Гербуловой «Матч ТВ».