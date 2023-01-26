Наталья Гербулова: моя цель — попасть в топ-1 в биатлоне, а дальше посмотрим

Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова высказалась о целях, которые ставит перед собой на чемпионате России по лыжным гонкам.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени 18–26 марта.
«На данный момент моя цель — попасть в топ-1 в биатлоне. А дальше посмотрим, что будет в лыжных гонках. Я считаю, что каждый спортсмен должен быть лучшим, гуру в своём деле, а потом уже можно думать о чём-то другом. В сборной России по лыжным гонкам прекрасные сильные спортсмены. Они же не рвутся к нам в биатлон, поэтому надо сосредоточиться на своём деле.
Мы планируем выступить там. Конечно же, это очень интересный опыт. Изначально, когда спортсмен приходит в биатлон, он должен научиться кататься на лыжах, и поначалу он не использует оружие», — приводит слова Гербуловой «Матч ТВ».
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