Ирина Казакевич выиграла спринт на пятом этапе Кубка Содружества, Смольская — вторая

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла спринт на 7,5 км на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

Ирина Казакевич показала результат 22.57,2. Второй стала белоруска Динара Смольская-Алимбекова. Третье место заняла Тамара Дербушева.

Биатлон. Кубок Содружества. Пятый этап. Раубичи, Беларусь

Женщины. Спринт, 7,5 км

Ирина Казакевич (Россия) – 22.57,2 (1 промах). Динара Смольская-Алимбекова (Беларусь) – отставание +2,9 (0 промахов). Тамара Дербушева (Россия) +13,5 (0 промахов). Виктория Сливко (Россия) +20,2 (1 промах). Наталья Гербулова (Россия) +28,3 (1 промах). Екатерина Носкова (Россия) +38,8 (1 промах).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU).