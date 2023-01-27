Ирина Казакевич выиграла спринт на пятом этапе Кубка Содружества, Смольская — вторая
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла спринт на 7,5 км на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).
Ирина Казакевич показала результат 22.57,2. Второй стала белоруска Динара Смольская-Алимбекова. Третье место заняла Тамара Дербушева.
Биатлон. Кубок Содружества. Пятый этап. Раубичи, Беларусь
Женщины. Спринт, 7,5 км
- Ирина Казакевич (Россия) – 22.57,2 (1 промах).
- Динара Смольская-Алимбекова (Беларусь) – отставание +2,9 (0 промахов).
- Тамара Дербушева (Россия) +13,5 (0 промахов).
- Виктория Сливко (Россия) +20,2 (1 промах).
- Наталья Гербулова (Россия) +28,3 (1 промах).
- Екатерина Носкова (Россия) +38,8 (1 промах).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU).
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