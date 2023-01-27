Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала третье место в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.



«Сегодня было немного сложное скольжение, была рыхлая трасса. Тем не менее скольжение было лучше, чем у парней.

Было тяжело. У тех, кто стартовал в первых номерах, было преимущество, так как к последним трасса разбивалась. Дорожка была только с одной стороны, и все девчонки старались идти друг за другом, чтобы более-менее иметь возможность толкаться. Чуть дальше середины круга я старалась держаться за Казакевич. Какой-то ориентир был, и было легче.



Сочинские сборы достаточно хорошо сказались на результатах. На том этапе я была достаточно хороша ходом, но стрельба не удалась. На этом этапе поправила стрельбу. Сегодня стрельбой довольна, а ходом совсем недовольна. Ветра сегодня не было, но то, что подходишь к рубежу с большим пульсом, даёт о себе знать», — передаёт слова Дербушевой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.