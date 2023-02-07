Расписание чемпионата мира по биатлону в Оберхофе
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С 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия) состоится чемпионат мира по биатлону — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.
8 февраля
16:45. Смешанная эстафета
10 февраля
16:30. Спринт, женщины
11 февраля
16:30. Спринт, мужчины
12 февраля
15:25. Гонка преследования, женщины
17:30. Гонка преследования, мужчины
14 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины
15 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, женщины
16 февраля
17:10. Одиночная смешанная эстафета
18 февраля
13:45. Эстафета, мужчины
17:00. Эстафета, женщины
19 февраля
14:30. Масс-старт, мужчины
17:15. Масс-старт, женщины
В расписании указано московское время.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).
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