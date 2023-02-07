Расписание чемпионата мира по биатлону в Оберхофе

С 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия) состоится чемпионат мира по биатлону — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

8 февраля

16:45. Смешанная эстафета

10 февраля

16:30. Спринт, женщины

11 февраля

16:30. Спринт, мужчины

12 февраля

15:25. Гонка преследования, женщины

17:30. Гонка преследования, мужчины

14 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, мужчины

15 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, женщины

16 февраля

17:10. Одиночная смешанная эстафета

18 февраля

13:45. Эстафета, мужчины

17:00. Эстафета, женщины

19 февраля

14:30. Масс-старт, мужчины

17:15. Масс-старт, женщины

В расписании указано московское время.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).