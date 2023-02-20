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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
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В Оберхофе (Германия) завершился чемпионат мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дальнейших соревнований.

VIII этап Кубка мира. Нове-Место (Чехия)

2 марта – спринт (мужчины)
3 марта – спринт (женщины)
4 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)
5 марта – смешанная эстафета, сингл-микст

IX этап. Эстерсунд (Швеция)

9 марта – индивидуальные гонки (женщины, мужчины)
11 марта – эстафета (женщины, мужчины)
12 марта – масс-старты (женщины, мужчины)

X этап. Хольменколлен (Норвегия)

16 марта – спринт (мужчины)
17 марта – спринт (женщины)
18 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)
19 марта – масс-старты (мужчины, женщины)

Российские и белорусские биатлонисты не участвуют в гонках по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

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