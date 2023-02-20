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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

В Оберхофе (Германия) завершился чемпионат мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дальнейших соревнований.



VIII этап Кубка мира. Нове-Место (Чехия)



2 марта – спринт (мужчины)

3 марта – спринт (женщины)

4 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)

5 марта – смешанная эстафета, сингл-микст



IX этап. Эстерсунд (Швеция)



9 марта – индивидуальные гонки (женщины, мужчины)

11 марта – эстафета (женщины, мужчины)

12 марта – масс-старты (женщины, мужчины)



X этап. Хольменколлен (Норвегия)



16 марта – спринт (мужчины)

17 марта – спринт (женщины)

18 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)

19 марта – масс-старты (мужчины, женщины)

Российские и белорусские биатлонисты не участвуют в гонках по решению Международного союза биатлонистов (IBU).