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Расписание 6-го этапа Кубка России по биатлону в Чайковском

Расписание 6-го этапа Кубка России по биатлону в Чайковском
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С 16 по 19 февраля в Чайковском состоится шестой этап Кубка России по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

VI этап, Сочи.

16 февраля

11:00. Спринт (мужчины)
14:00. Спринт (женщины)

17 февраля

11:00. Гонка преследования (мужчины)
14:00. Гонка преследования (женщины)

19 февраля

11:00. Масс-старт (мужчины)
14:00. Масс-старт (женщины).

В расписании указано московское время.

Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов. Заключительный этап планировалось провести в Сочи, но позднее соревнования были перенесены в Чайковский. Напомним, российские биатлонисты не могут принимать участие в Кубке мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

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