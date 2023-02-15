Расписание 6-го этапа Кубка России по биатлону в Чайковском
Поделиться
С 16 по 19 февраля в Чайковском состоится шестой этап Кубка России по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.
VI этап, Сочи.
16 февраля
11:00. Спринт (мужчины)
14:00. Спринт (женщины)
17 февраля
11:00. Гонка преследования (мужчины)
14:00. Гонка преследования (женщины)
19 февраля
11:00. Масс-старт (мужчины)
14:00. Масс-старт (женщины).
В расписании указано московское время.
Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов. Заключительный этап планировалось провести в Сочи, но позднее соревнования были перенесены в Чайковский. Напомним, российские биатлонисты не могут принимать участие в Кубке мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
06:32
-
06:12
-
05:57
-
00:30
- 14 февраля 2023
-
23:40
-
23:03
-
21:27
-
20:47
-
20:39
-
19:40
-
19:27
-
19:12
-
18:57
-
18:40
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
17:41
-
17:21
-
16:26
-
13:25
-
13:01
-
12:05
-
11:36
-
10:53
-
10:41
-
09:45
-
09:00
-
00:54
- 13 февраля 2023
-
23:27
-
21:50
-
19:44
Партнерский контент