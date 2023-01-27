Украинка Меркушина и норвежец Бьонтегорд выиграли спринт на ЧЕ-2023 по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) завершились спринтерские гонки.

В соревнованиях женщин победу одержала украинка Анастасия Меркушина. С чистой стрельбой она на 0,5 секунды опередила шведку Тильду Юханссон, зашедшую на один штрафной круг. Бронзовым призёром стала безупречно стрелявшая немка Ванесса Хинц.

У мужчин безоговорочную победу одержал точно стрелявший на двух огневых рубежах норвежец Эрленд Бьонтегорд. Бороться с ним пытался только соотечественник Вебйорн Соэрум, которому пришлось зайти на два штрафных круга. Остальные соперники отстали от лидера более чем на 40 секунд.

Биатлон. Чемпионат Европы. Ленцерхайде, Швейцария

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анастасия Меркушина (Украина) — 23:14.5 (0 промахов).

2. Тильда Юханссон (Швеция) – отставание 0,5 (1).

3. Ванесса Хинц (Германия) +1,8 (0).

4. Стина Нильссон (Швеция) +7,9 (1).

5. Селина Гротиан (Германия) +18,1 (2).

6. Жилонн Гигонна (Франция) +20,2 (1).

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 24.57,3 (0).

2. Вебйорн Соэрум (Норвегия) – отставание 11,5 (2).

3. Филипп Наврат (Германия) +43,0 (2).

4. Андрей Расторгуев (Латвия) +44,9 (1).

5. Доминик Шмук (Германия) +44,9 (0).

6. Амбруаз Мёнье (Франция) +51,1 (0).