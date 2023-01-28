Василий Томшин заявил о готовности выступать в нейтральном статусе

Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал недавнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян на международные старты при выполнении определённых условий.

«Это заявление МОК, конечно, даёт нам некую надежду, хотя пока нет никакой конкретики. В любом случае для меня как для спортсмена очень важно иметь возможность выступления на Олимпийских играх, на главных мировых стартах. Мне очень хочется выступить на Олимпиаде и показать хороший результат.



Готов ли выступать в нейтральном статусе? Да, конечно. Для меня важно участвовать в крупнейших мировых соревнованиях и побороться с лучшими биатлонистами мира. От нейтрального статуса моя национальность не изменится, все вокруг будут знать, из какой я страны», — сказал Томшин в интервью «Матч ТВ».