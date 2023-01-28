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Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
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Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская благодаря точной стрельбе одержала уверенную победу в гонке преследования на 10 км на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

Биатлон. Кубок Содружества. 5-й этап. Раубичи, Беларусь
Женщины. Гонка преследования, 10 км

  1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) — 29.41,5 (0 промахов).
  2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 44,9 (2 промаха).
  3. Ирина Казакевич (Россия) + 1.16,9 (4).
Биатлон. Кубок Содружества-2022/23. Этап 5, Раубичи
Женщины. 10 км. Гонка преследования
28 января 2023, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Динара Алимбекова
Беларусь
29:41.5
2
Виктория Сливко
Россия
+44.9
3
Ирина Казакевич
Россия
+1:16.9
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