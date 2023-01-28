Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
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Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская благодаря точной стрельбе одержала уверенную победу в гонке преследования на 10 км на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).
Биатлон. Кубок Содружества. 5-й этап. Раубичи, Беларусь
Женщины. Гонка преследования, 10 км
- Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) — 29.41,5 (0 промахов).
- Виктория Сливко (Россия) — отставание 44,9 (2 промаха).
- Ирина Казакевич (Россия) + 1.16,9 (4).
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