Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская благодаря точной стрельбе одержала уверенную победу в гонке преследования на 10 км на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).



Биатлон. Кубок Содружества. 5-й этап. Раубичи, Беларусь

Женщины. Гонка преследования, 10 км