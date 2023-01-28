Сливко высказалась о серебре в гонке преследования на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мыслями о серебре в гонке преследования на этапе Кубка Содружества.
«Считаю, очень достойно сегодня пробежала. Чувствовала себя уверенно по всей дистанции с первого до последнего круга, а стрельба… Думаю, на первом рубеже промах – чистая случайность, а на стойке есть над чем работать. В целом справилась, последний рубеж закрыть на ноль дорогого стоит.
Трасса сегодня была великолепной относительно предыдущих гонок, было комфортно бежать и толкаться. Три гонки подряд? Думаю, усталости я и завтра не почувствую! Прекрасное самочувствие было сегодня плюс медаль. Завтра тоже буду в хорошем боевом настроении. Верю ли словам Баха? Надеюсь, что нас уже допустят. Хоть бы как-нибудь, но там. Надежда не умирает», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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