Сливко высказалась о серебре в гонке преследования на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мыслями о серебре в гонке преследования на этапе Кубка Содружества.

«Считаю, очень достойно сегодня пробежала. Чувствовала себя уверенно по всей дистанции с первого до последнего круга, а стрельба… Думаю, на первом рубеже промах – чистая случайность, а на стойке есть над чем работать. В целом справилась, последний рубеж закрыть на ноль дорогого стоит.

Трасса сегодня была великолепной относительно предыдущих гонок, было комфортно бежать и толкаться. Три гонки подряд? Думаю, усталости я и завтра не почувствую! Прекрасное самочувствие было сегодня плюс медаль. Завтра тоже буду в хорошем боевом настроении. Верю ли словам Баха? Надеюсь, что нас уже допустят. Хоть бы как-нибудь, но там. Надежда не умирает», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.