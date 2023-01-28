«Их успехи мотивируют». Биатлонист Томшин вспомнил победы над Легрейдом и Дале на ЮЧМ

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал, за счёт чего побеждал норвежцев Йоханнеса Дале и Стурлу Холм Легрейда на юниорском чемпионате мира.

«Победы над Легрейдом и Дале на юниорском чемпионате мира? Думаю, что, если посмотреть аналитику тех стартов, можно увидеть, что даже тогда эти ребята ногами всё равно бежали быстрее меня. И тогда в спринте я их победил за счёт точности стрельбы. Сейчас я смотрю на них с мыслями, что моё поколение сейчас уже в топе и что это осуществимо. То есть их успехи меня, скорее, мотивируют», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Василием Томшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 29 января, в 10:00 мск.