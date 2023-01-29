Российский биатлонист Томшин: белорусы на Кубке Содружества воспринимаются как иностранцы

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал о конкуренции в сезоне-2022/2023 на Кубке Содружества и Кубке России.

«Конечно, белорусы на Кубке Содружества воспринимаются как иностранцы. Но вопрос не в том, что у нас заруба должна быть именно со спортсменами из других стран (улыбается), а в том, что должна быть в целом плотная борьба, плотная конкуренция. Это круто и интересно.

В этом сезоне на Кубке России однозначно не скучно. По крайней мере, мне, с моими скоростными характеристиками, хватает конкуренции», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Василием Томшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 29 января, с 10:00 мск.