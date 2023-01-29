«Восхищение. Других эмоций нет». Василий Томшин — о выступлении Йоханнеса Бё на Кубке мира

Российский биатлонист Василий Томшин высказался о доминировании пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё на Кубке мира – 2022/2023.

«Йоханнес показывает какую-то феноменальную форму в этом сезоне. Беговую особенно, но и на стрельбе он тоже практически не допускает ошибок. Только восхищение. У меня даже нет других эмоций», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Василием Томшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 29 января, с 10:00 мск.