«Восхищение. Других эмоций нет». Василий Томшин — о выступлении Йоханнеса Бё на Кубке мира
Поделиться
Российский биатлонист Василий Томшин высказался о доминировании пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё на Кубке мира – 2022/2023.
«Йоханнес показывает какую-то феноменальную форму в этом сезоне. Беговую особенно, но и на стрельбе он тоже практически не допускает ошибок. Только восхищение. У меня даже нет других эмоций», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Василием Томшиным можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 29 января, с 10:00 мск.
Комментарии
- 29 января 2023
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:59
-
08:15
- 28 января 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:41
-
18:23
-
17:49
-
15:23
-
14:51
-
14:34
-
13:22
-
12:14
-
11:47
-
11:34
-
11:33
- 27 января 2023
-
19:55
-
19:47
-
13:13
-
13:00
-
12:50
-
12:34
-
12:20
-
11:52
-
11:37
- 26 января 2023
-
20:46
-
20:34
-
20:34
-
19:53
-
16:51
-
14:56
-
12:29
-
12:27
Партнерский контент