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«Нет системы». Российский биатлонист объяснил, почему чемпионы по юниорам не прогрессируют

«Нет системы». Российский биатлонист объяснил, почему чемпионы по юниорам не прогрессируют
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Российский биатлонист Василий Томшин высказался об изъянах в российской системе выхода биатлонистов из юниорского возраста во взрослый.

«Насколько я понимаю, в Норвегии или во Франции есть система подготовки спортсменов с самого юного возраста, она единая, и все её придерживаются. А у нас в России, если судить по тому, с чем я сталкивался в своём детстве и другие ребята моего возраста, которые тренировались в других регионах, такого нет. Мне кажется, что проблема в этом.

Тут каждый тренер по-своему тренирует, и для каждого важен результат здесь и сейчас. По большей части это отсутствие единой системы», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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