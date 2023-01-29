«Нет системы». Российский биатлонист объяснил, почему чемпионы по юниорам не прогрессируют

Российский биатлонист Василий Томшин высказался об изъянах в российской системе выхода биатлонистов из юниорского возраста во взрослый.

«Насколько я понимаю, в Норвегии или во Франции есть система подготовки спортсменов с самого юного возраста, она единая, и все её придерживаются. А у нас в России, если судить по тому, с чем я сталкивался в своём детстве и другие ребята моего возраста, которые тренировались в других регионах, такого нет. Мне кажется, что проблема в этом.

Тут каждый тренер по-своему тренирует, и для каждого важен результат здесь и сейчас. По большей части это отсутствие единой системы», — сказал Томшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.