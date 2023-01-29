Серохвостов прокомментировал второе место в масс-старте на Кубке Содружества

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал второе место в масс-старте на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«У меня была тактика отсидеться за Антоном. Я понимал, что он по-любому в первый подъём пойдёт сильно, так и случилось, а на втором подъёме (мы называем его тренерский) он бежал гораздо тише. Я понимал это, потому чуть отпустил его на первом подъёме, дал себе немного отдохнуть, поскольку всё равно бы догнал. Ну а на финише если ты первым выходишь на спуск, то побеждаешь – я заранее такой анализ сделал. Так и получилось, я с последнего подъёма вышел первым, мне хватило дистанции, чтобы удержаться впереди.

Не помню, что Смольский сказал на финише. Но мы сказали друг другу, что поменялись местами после гонки преследования. Буквально три гонки подряд нас с ним разделяют какие-то доли секунды.

Как и Антон, я бросил бежать на финише. Два раза оглянулся и понял, что останусь впереди. Да и Антон, видимо, понимал, что финиш скоростной, можно было финишировать без палок. На такой скорости вряд ли он бы догнал.

С каким настроением уезжаю из Раубичей? Я устал, и настроения нет особо. Сейчас поеду в Сочи, покатаюсь на лыжах и сноуборде. 9–10 дней в Сочи отдохнём, проведём небольшой сбор, на котором будет только по одной тренировке, а потом за неделю до стартов в Чайковском спустимся вниз и начнём другую работу.

Каково с тремя промахами финишировать вторым? Лучше без промахов первым. Хотелось бороться за золото, ведь серебро и бронза у меня уже были. Но на последнем рубеже мне было тяжело сконцентрироваться, меня просто «выбило», отсюда два промаха», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.