Сливко выиграла масс-старт на 5-м этапе Кубка Содружества, Алимбекова-Смольская — 6-я

В Раубичах (Минск, Беларусь) состоялся женский масс-старт в рамках пятого этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победительницей стала Виктория Сливко.

Биатлон. Кубок Содружества, пятый этап, Минск. Масс-старт, 15 км. Женщины

1. Виктория Сливко — 33.24,23 (1 промах).

2. Анастасия Гореева — отставание 17,8 (2).

3. Анастасия Батманова +1.03,4 (2).

4. Анастасия Шевченко +1.03,8 (2).

5. Лариса Куклина +1.25,6 (4).

6. Динара Алимбекова-Смольская +1.41,3 (4).

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.