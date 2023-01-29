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Сливко выиграла масс-старт на 5-м этапе Кубка Содружества, Алимбекова-Смольская — 6-я

Сливко выиграла масс-старт на 5-м этапе Кубка Содружества, Алимбекова-Смольская — 6-я
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В Раубичах (Минск, Беларусь) состоялся женский масс-старт в рамках пятого этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победительницей стала Виктория Сливко.

Биатлон. Кубок Содружества, пятый этап, Минск. Масс-старт, 15 км. Женщины

1. Виктория Сливко — 33.24,23 (1 промах).
2. Анастасия Гореева — отставание 17,8 (2).
3. Анастасия Батманова +1.03,4 (2).
4. Анастасия Шевченко +1.03,8 (2).
5. Лариса Куклина +1.25,6 (4).
6. Динара Алимбекова-Смольская +1.41,3 (4).

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Биатлон. Кубок Содружества-2022/23. Этап 5, Раубичи
Женщины. 12.5 км Масс-старт
29 января 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Россия
33:24.3
2
Анастасия Гореева
Россия
+17.8
3
Анастасия Батманова
Россия
+1:03.4
Комментарии
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