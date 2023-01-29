Сливко прокомментировала победу в масс-старте на Кубке Содружества

Биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями после победы в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.
«Я безумно счастлива, до слёз просто счастлива, не могу поверить, это что-то непередаваемое. Я так долго ждала этого, так долго шла, постоянно «цветы», а сегодня выиграла. Уходила на последний круг и говорила себе, что сделаю всё, чтобы победить. Это мой шанс! Я резко уходила после заключительной стрельбы, потому что видела – у кого-то из девочек один промах, не помню, у кого, вот сразу и ломанулась убегать. Круг длинный, кто-то мог атаковать.
Финиш с флагом – это очень круто, первый раз такой финиш. Не могу описать эмоции словами. Этап в Раубичах прошёл по нарастающей. Девятая, пятая, пятая, четвёртая, вторая и первая. Наверное, нужно записать в актив. Получилось и со стрельбой справиться, и разогнаться», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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