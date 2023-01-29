Сливко: мне приснился сон про победу, но её хотели отнять
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Победительница женского масс-старта на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) Виктория Сливко прокомментировала свой триумф.
«Мне сегодня ночью приснился сон о том, что я выиграла. Но затем мою победу почему-то пытались отнять. И я всю ночь боролась за то, чтобы справедливость восторжествовала. На последнем круге я вспомнила про этот сон и подумала, что сделаю всё, чтобы победить», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок Содружества, пятый этап, Минск. Масс-старт, 15 км. Женщины
1. Виктория Сливко — 33.24,23 (1 промах).
2. Анастасия Гореева — отставание 17,8 (2).
3. Анастасия Батманова +1.03,4 (2).
4. Анастасия Шевченко +1.03,8 (2).
5. Лариса Куклина +1.25,6 (4).
6. Динара Алимбекова-Смольская +1.41,3 (4).
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