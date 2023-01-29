Сливко: мне приснился сон про победу, но её хотели отнять

Победительница женского масс-старта на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) Виктория Сливко прокомментировала свой триумф.

«Мне сегодня ночью приснился сон о том, что я выиграла. Но затем мою победу почему-то пытались отнять. И я всю ночь боролась за то, чтобы справедливость восторжествовала. На последнем круге я вспомнила про этот сон и подумала, что сделаю всё, чтобы победить», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества, пятый этап, Минск. Масс-старт, 15 км. Женщины



1. Виктория Сливко — 33.24,23 (1 промах).

2. Анастасия Гореева — отставание 17,8 (2).

3. Анастасия Батманова +1.03,4 (2).

4. Анастасия Шевченко +1.03,8 (2).

5. Лариса Куклина +1.25,6 (4).

6. Динара Алимбекова-Смольская +1.41,3 (4).