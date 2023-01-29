Губерниев в прямом эфире поцеловал биатлонистку Сливко после победы в масс-старте
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Комментатор Дмитрий Губерниев поцеловал в щёку российскую биатлонистку Викторию Сливко после её победы в завершившемся сегодня масс‑старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).
Фото: «Матч ТВ»
Сливко преодолела дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 24,3 секунды. Она допустила один промах на огневых рубежах и финишировала с российским флагом. Второе место по итогам гонки заняла Анастасия Гореева. Замкнула тройку призёров Анастасия Батманова.
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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