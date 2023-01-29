Общий зачёт Кубка Содружества у мужчин: Латыпов приблизился к лидирующему Смольскому

Сегодня, 29 января, в Раубичах (Беларусь) прошёл мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победителем стал трёхкратный призёр Олимпиады-2022 россиянин Эдуард Латыпов, отстрелявшийся «на ноль».



Ситуация в общем зачёте Кубка Содружества у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:



Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Общий зачёт.



1. Антон Смольский (Беларусь) – 1481 очко.

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 1457.

3. Антон Бабиков (Россия) – 1372.

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1310.

5. Карим Халили (Россия) – 1308.

6. Александр Поварницын (Россия) – 1191.

7. Кирилл Бажин (Россия) – 1158.

8. Степан Данилов (Беларусь) – 1148.

9. Максим Воробей (Беларусь) – 1137.

10. Роман Ерёмин (Россия) – 1026.