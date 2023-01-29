Общий зачёт Кубка Содружества у мужчин: Латыпов приблизился к лидирующему Смольскому
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Сегодня, 29 января, в Раубичах (Беларусь) прошёл мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победителем стал трёхкратный призёр Олимпиады-2022 россиянин Эдуард Латыпов, отстрелявшийся «на ноль».
Ситуация в общем зачёте Кубка Содружества у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:
Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Общий зачёт.
1. Антон Смольский (Беларусь) – 1481 очко.
2. Эдуард Латыпов (Россия) – 1457.
3. Антон Бабиков (Россия) – 1372.
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1310.
5. Карим Халили (Россия) – 1308.
6. Александр Поварницын (Россия) – 1191.
7. Кирилл Бажин (Россия) – 1158.
8. Степан Данилов (Беларусь) – 1148.
9. Максим Воробей (Беларусь) – 1137.
10. Роман Ерёмин (Россия) – 1026.
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