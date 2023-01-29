Общий зачёт Кубка Содружества у женщин: Сливко вышла на 3-е место

Сегодня, 29 января, в Раубичах (Беларусь) состоялся женский масс-старт в рамках пятого этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победительницей стала Виктория Сливко.



Ситуация в общем зачёте Кубка Содружества у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:



Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Общий зачёт.



1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 1448 очков.

2. Ирина Казакевич (Россия) – 1386.

3. Виктория Сливко (Россия) – 1378.

4. Тамара Дербушева (Россия) – 1372.

5. Наталья Гербулова (Россия) – 1363.

6. Елизавета Каплина (Россия) – 1332

7. Екатерина Носкова (Россия) – 1331.

8. Анастасия Шевченко (Россия) – 1173.

9. Анастасия Батманова (Россия) – 1160.

10. Лариса Куклина (Россия) – 1139.