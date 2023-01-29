Общий зачёт Кубка Содружества у женщин: Сливко вышла на 3-е место
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Сегодня, 29 января, в Раубичах (Беларусь) состоялся женский масс-старт в рамках пятого этапа Кубка Содружества по биатлону. Его победительницей стала Виктория Сливко.
Ситуация в общем зачёте Кубка Содружества у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:
Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Общий зачёт.
1. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 1448 очков.
2. Ирина Казакевич (Россия) – 1386.
3. Виктория Сливко (Россия) – 1378.
4. Тамара Дербушева (Россия) – 1372.
5. Наталья Гербулова (Россия) – 1363.
6. Елизавета Каплина (Россия) – 1332
7. Екатерина Носкова (Россия) – 1331.
8. Анастасия Шевченко (Россия) – 1173.
9. Анастасия Батманова (Россия) – 1160.
10. Лариса Куклина (Россия) – 1139.
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